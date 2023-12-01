İSTANBUL 18°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Aralık 2023 Cuma / 19 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9106
  • EURO
    31,459
  • ALTIN
    1912.88
  • BIST100
    8026.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rum kesiminin doğal gaz çıkarmak için anlaştığı iddiası
Dünya

Rum kesiminin doğal gaz çıkarmak için anlaştığı iddiası

GKRY'nin Chevron ile Doğu Akdeniz'de doğal gaz çıkarmak için anlaştığı iddia edildi.

AA1 Aralık 2023 Cuma 19:18 - Güncelleme:
Rum kesiminin doğal gaz çıkarmak için anlaştığı iddiası
ABONE OL

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), ABD'li enerji şirketi Chevron ile Doğu Akdeniz'de GKRY'nin sözde münhasır ekonomik bölgesinde Aphrodite isimli sahadan doğal gaz çıkarmak için anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Associated Press'e (AP) konuşan ve güvenlik sebebiyle ismi verilmeyen GKRY yetkilisi, GKRY ile Chevron'un Aphrodite sahasından doğal gaz çıkarmak için anlaşmaya vardığını söyledi.

Yetkili, GKRY ve Chevron'un 4,2 trilyon fit küp doğal gaz rezervine sahip olduğu tahmin edilen bölgeden doğal gaz çıkarmasının iki tarafa da "karşılıklı yarar" sağlayacağı yorumunu yaptı.

Anlaşmanın ne zaman yapıldığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

  • gend
  • Chevron
  • doğal gaz

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.