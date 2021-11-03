Rum kesiminin ilan ettiği sözde MEB içinde çok uluslu arama-kurtarma tatbikatı düzenlendi

AA 3 Kasım 2021 Çarşamba 18:57 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 18:57

Rum basınında yer alan habere göre, "NEMESİS 2021" isimli çok uluslu tatbikat, Rum yönetiminin tek yanlı ilan ettiği MEB'in 1, 2, 8 ve 9 numaralı parsellerinde icra edildi.

Tatbikata, Rum yönetiminin yanı sıra, Yunanistan, Fransa, Birleşik Krallık, ABD, İsrail, İtalya ve Mısır katıldı.

Tatbikatın sevk ve idaresinin, Larnaka'daki Rum Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından yapıldığını duyuruldu.

Tatbikata ilişkin açıklamalarda bulunan Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis, NEMESİS tatbikatının sekizinci kez yapıldığını ve öncelikle katılımcılar arasındaki iş birliği ve koordinasyonu hedeflediğini söyledi.

Rum Enerji Bakanı Natasa Pilides ise Rum yönetiminin ilan ettiği sözde MEB içinde tek taraflı olarak yürütülen ve pandemi nedeniyle ertelenen hidrokarbon arama çalışmalarının bu yılın sonuna kadar yeniden başlayacağını iddia etti.

Rum yönetiminin sözde lisans verdiği enerji şirketlerinin sondaj çalışmalarının aralık başında yeniden başlayacağını iddia eden Pilides, Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerini incelediklerini kaydetti.

Tatbikatta, hidrokarbon platformlarına terör saldırısını göğüsleme, şüpheli gemileri denetleme, gemilerde yangın söndürme, yaralıların kurtarılması ve hava yoluyla taşınması, terk edilen platformdan toplu tahliye ve deniz kirliliğini göğüsleme senaryoları icra edildi.