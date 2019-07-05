30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6146
  • 6,3382
  • 255.785
  • 99.382
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Rum lidere Türkiye uyarısı: Askeri anlaşmaları iptal et yoksa barışı bozacaksın

Kıbrıs Rum tarafının, ABD, İsrail ve Fransa ile askeri anlaşmalar imzalaması ülkede tartışmalara neden oldu. Güney Kıbrıs´taki Kıbrıs Rum Barış Konseyi yayınladığı bildiri ile Rum yönetimine sert eleştiriler getirdi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Konsey bir açıklama yaparak Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis´ı yaptığı askeri anlaşmaları iptal etmeye ve bu yöndeki işbirliklerini sonlandırmaya çağırdı. Konsey tarafından yapılan yazılı açıklamada şu sözlere yer verildi: "Anastasiadis hükümeti Kıbrıs´ın geleceğini, elini, ayağını NATO tankına, İsrail, Fransa, ABD ile askerî anlaşmalara bağlamaya karar verdi. Kıbrıs, ezeli hedef olan askersizleştirmeden uzaklaşıyor ve bölgedeki emperyalist savaş girdabının gözüne giriyor."
 
"BARIŞI BOZACAKSIN"
 
ABD'nin Kıbrıs Rum yönetimine silah ambargosunun kaldırılması sürecini, değerlendiren Kıbrıs Rum Barış Konseyi bunu Türkiye´nin önünü kesmek olarak gördüğünü ancak bunun bir yanılgı olduğunu ifade ederek, "Silahlar ve savaşlar sadece ölüm, yıkım ve talihsizlik getirir. Anastasiadis hükümetini tehlikeli, Kıbrıs´ın askersizleştirme hedefine uymayan askerî anlaşmaları iptal etmeye ve işbirliklerini sonlandırmaya çağırıyoruz. Kıbrıs halkını savaşlara, Kıbrıs hükümetinin savaş sever projelerine karşı çıkmaya, Kıbrıs´ta ve bölgemizde barıştan baş kaldırmaya çağırıyoruz" denildi.

Ankara´da skandal! Canlı yayında ihaleye fesat karıştı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Emniyet Teşkilatı 2019 atamaları açıklandı

Emniyet Teşkilatı 2019 atamaları açıklandı

Camide suçüstü yakalandılar: Yatmak için girdik!

Camide suçüstü yakalandılar: Yatmak için girdik!

İran, İngiltere Büyükelçisini bakanlığa çağırdı

İran, İngiltere Büyükelçisini bakanlığa çağırdı

ABD'de korkutan deprem

ABD'de korkutan deprem

Akılalmaz kaza: 4,5 metre yükseklikten...

Akılalmaz kaza: 4,5 metre yükseklikten...

Türkiye’nin otomotiv başarısı Almanların takibinde

Türkiye’nin otomotiv başarısı Almanların takibinde

Türk kimyagerler maden suyundan kozmetik ürün elde etti

Türk kimyagerler maden suyundan kozmetik ürün elde etti

'Protestocuların darbe girişimi engellendi'

'Protestocuların darbe girişimi engellendi'
 

POPÜLER HABERLER

İYİ Partili Lütfü Türkkan´a sert cevap: Emperyalist güçlerin başına çuvalı geçirdik

İYİ Partili Lütfü Türkkan´a sert cevap: Emperyalist güçlerin başına çuvalı geçirdik

Merakla bekleniyordu... İşte yeni memur ve emekli maaşları

Merakla bekleniyordu... İşte yeni memur ve emekli maaşları

Rus uzmandan Türk TF-X yorumu: En büyük umut olacak

Rus uzmandan Türk TF-X yorumu: En büyük umut olacak

Dikkat testi: Bu karede kaç tane ayak görüyorsunuz?

Dikkat testi: Bu karede kaç tane ayak görüyorsunuz?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA