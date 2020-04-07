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Dünya

Rum liderinin yakın korumasında koronavirüs tespit edildi

KIBRIS RUM yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in yakın korumalarından birinde koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Rum Başkanlık Sarayı'nda karantina önlemleri üst düzeye çıkarıldı.

DHA07 Nisan 2020 Salı 14:08 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 14:09
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Koronavirürs salgınına ilişkin Güney Kıbrıs'ta dün yapılan 718 testin sonucunda 19 yeni vaka tespit edildiği ifade edildi. 19 vakadan 4'ünün polis olduğu, polislerden birinin ise Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lider Nikos Anastasiadis'in yakın koruması olduğu belirtildi. Toplamda 465 korona virüsü vakası bulunan Güney Kıbrıs’ta Rum Başkanlık Sarayı'nda koronavirüse karşı önlemler üst düzeye çıkarıldı.

RUM LİDERİ VE EKİBİNE KORONAVİRÜS TESTİ

Rum Başkanlık Saray'ına giriş çıkışlar sınırlandırıldı. Anastasiadis ve Başkanlık Ofisi çalışanlarına test yapıldı. Anastasiadis’e yapılan test negatif çıkarken, korumalara yeniden test yapılması kararı alındı. Koronavirüs taşıyan korumanın 1 Nisan'da Anastasiadis'in katıldığı bir etkinlikte görev aldığı, ancak araçta yer almadığı kaydedildi.

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