Rum medyası duyurdu! GKRY İsrail ve Sırbistan'dan silah aldı
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Rum Milli Muhafız Ordusu'na (RMMO) Sırbistan ve İsrail'den iki yeni silah sistemi aldığını duyurdu.
- AA
Rum medyasında çıkan haberlerde, Rum yönetiminin, RMMO için Sırbistan'dan 155 milimetrelik top ve İsrail'den de 8 insansız hava aracı (İHA) satın aldığı bilgisi paylaşıldı.
RMMO'nun kısa süre önce bu iki yeni silah sistemiyle donatılarak güçlendirildiği kaydedildi.
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