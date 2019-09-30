Rum medyası duyurdu! GKRY İsrail ve Sırbistan'dan silah aldı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Rum Milli Muhafız Ordusu'na (RMMO) Sırbistan ve İsrail'den iki yeni silah sistemi aldığını duyurdu.