Rum seri cinayet zanlısı asker soruşturmasına İngiltere'den destek

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) Rum basınına dayandırdığı haberine göre, Scotland Yard, soruşturmaya destek amacıyla Kıbrıs Rum kesimine uzman ekip gönderdi.

Ekipte, bir patolog ve bir psikoloğun yanı sıra seri cinayet, ciddi suç ve komplike vaka uzmanları yer alıyor.

İngiliz ekibin, özellikle Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) subayı Metaksas'ın sorgusunda ve devam eden soruşturmada Rum polisine yardımcı olması öngörülüyor.

- HEDEFİNDE GÖÇMEN İŞÇİ KADINLAR VAR

Metaksas, 14 Nisan'da Mary Rose Tiburcio (39) adlı Filipinler vatandaşı kadının cesedinin Lefkoşa'nın 32 kilometre batısındaki bir maden göletinde bulunmasının ardından başlatılan cinayet soruşturmasında gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında sorgulanan zanlı, Tiburcio dahil 7 kişiyi öldürdüğünü itiraf etmişti.

Kurbanlar arasında Tiburcio dışında, Filipinler vatandaşları Arian Palanas Lozano (28) ve Maricar Valdez Arquila (30), Romanyalı Livia Florentina Bunea (36), Nepal vatandaşı Kata Anou ile Tiburcio'nın 6 yaşındaki kızı Sierra ve Bunea'nın 8 yaşındaki kızı Elena da yer alıyor.

Kurbanların tamamının Kıbrıs Rum kesimine çalışmaya gelen göçmen işçi kadınlar olması dikkati çekiyor.

Kurbanlardan Tiburcio ve Lozano'nun cesetleri aynı maden göletinde, Anou olduğu sanılan bir kurbanın cesedi ise katilin görev yaptığı askeri birliğin arazisindeki atış alanının yakınındaki bir kuyuda bulunmuştu.

Polis diğer dört cesedi bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.

Seri cinayetlerle ilgili soruşturma devam ediyor.