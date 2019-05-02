17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9692
  • 6,6876
  • 243.684
  • 94.239
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Rum seri katil: İşlediğim cinayetlerden hiç pişman değilim

Rum Milli Muhafız Ordusu'nda (RMMO) Teğmen rütbesiyle görev yapan 'seri katil' Nikos Metaksas'ın, cinayetlerini işlerken 'askeri eğitimde' öğrendiği 'yakın boğuşma' hareketini kullandığı öğrenildi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Güney Kıbrıs'ta büyük infial yaratan olay ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Şu ana kadar 5'i kadın 2 çocuğu öldürdüğü belirlenen Metaksas'ın, Rum polisine verdiği ifadesinde, "askerde aldığı eğitimler sayesinde kadınları rahatlıkla öldürdüğünü itiraf ettiği" kaydedildi. 
 
Zanlı için İngiltere'den de uzman bir ekip geldi. İngiliz ekibi, Rum Subay'ın psikolojik durumunu inceleyecek ve başka cinayet işleyip işlemediğini belirleyecek.
 
'Seri katil' polise verdiği ifadede ise "İşlediğim cinayetlerden hiç pişman değilim" derken, Mitsero bölgesinde bulunan madendeki 'Kırmızı Göl'de geçtiğimiz gün bir bavul içerisinde çıkarılan cesedin Romen uyruklu 36 yaşındaki Livia Florentina Bunea'ye ait olduğu belirlendi.
 
EKİPLERİN GÖLDE ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
 
Metaksas'ın öldürdüğü kadınları attığı belirtilen Mitsero'daki Kırmızı Göl´deki çalışmalar görüntülendi. Rum itfaiye ekipleri ve dalgıçları, 'Kırmızı Göl'e attıkları iki kamera ile aramalarını sürdürdü.
 
Rum İtfaiye Müdürü Marcos Tragolas'un başkanlığında devam eden çalışmalarda 'Kırmızı Göl'de bavula benzeyen bir cisim belirlendi. Bunun üzerine kurtarma ekipleri, denizde bir kafes indirdi ve cismi çıkarmaya çalıştı. Çalışmalar, teknik aksaklıklar nedeniyle zaman zaman durdu. 
 
Ekipler, uzun uğraşlara rağmen göldeki cismi çıkaramadı. Edinilen bilgilere göre gölde, iki kadının daha cesedinin bulunduğu düşünülüyor. Bunlar, Livia Florentina Bunea'nın kızı Elena ile Filipinli Maricar Valtez Arquiola. 
 
Metaksas, kadınları ve çocuğu öldürdükten sonra bavula koyduğunu itiraf etmiş; bavulların dibe batması için de, cesetlerin yanına taş koyduğunu söylemişti. Metaksas, polise, "Yakalanmasaydım, kadınları öldürmeye devam edecektim" demişti.

Kayıp çocuklar böyle bulundu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Suudi Arabistan ve Bahreyn'den Körfez krizi sonrası Katar hamlesi

Suudi Arabistan ve Bahreyn'den Körfez krizi sonrası Katar hamlesi

Instagram, Facebook ve WhatsApp'ta sorun

Instagram, Facebook ve WhatsApp'ta sorun

F-16'ya binerek bilfiil terörle mücadele harekatına katıldı

F-16'ya binerek bilfiil terörle mücadele harekatına katıldı

Trump'ı tedirgin eden soruşturma! Başkan görevden alınır mı?

Trump'ı tedirgin eden soruşturma! Başkan görevden alınır mı?

'İki ülkenin savaşı nükleer Armageddon olur'

'İki ülkenin savaşı nükleer Armageddon olur'

Başkan Erdoğan açıkladı: Bu gece gözaltına alındılar

Başkan Erdoğan açıkladı: Bu gece gözaltına alındılar

14 yaşındaki kız bıçaklanmış halde bulunmuştu... İfadesi ortaya çıktı

14 yaşındaki kız bıçaklanmış halde bulunmuştu... İfadesi ortaya çıktı

Josef Sural'ın eşinden duygulandıran paylaşım

Josef Sural'ın eşinden duygulandıran paylaşım
 

POPÜLER HABERLER

Türkmenistan Devlet Başkanı rap yaptı

Türkmenistan Devlet Başkanı rap yaptı

Josef Sural'ın eşinden duygulandıran paylaşım

Josef Sural'ın eşinden duygulandıran paylaşım

Instagram kullanıcılarına kötü haber!

Instagram kullanıcılarına kötü haber!

Öyle bir yere saklandı ki... Görenler inanamadı

Öyle bir yere saklandı ki... Görenler inanamadı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA