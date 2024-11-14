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Dünya

Rum vekil isyan etti: Ateşle oynuyoruz

ABD, Yunanistan'dan sonra Kıbrıs Rum Kesimi'ni deniz ve hava üssüne çevirdi. Rum AKEL Partisi Milletvekili Aristos Damianu, Güney Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Hristodulidis'e 'ateşle oynuyor' tepkisini gösterdi.

14 Kasım 2024 Perşembe 08:38 - Güncelleme:
Rum vekil isyan etti: Ateşle oynuyoruz
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ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında geçen ay imzalanan 'İkili Savunma İşbirliği Yol Haritası' anlaşmasının ardından adadaki üslerde hareketlilik başladı.

ABD savaş uçakları ve gemileri Larnaka, Baf ve Limasol'daki hava üsleri ve limanlarına yerleşti. Askeri yığınak yapılan liman ve hava üslerinde nakliye uçaklarının biri inip bir kalkıyor.

Rum Simerini Gazetesi, 'Fiilen ABD ve NATO üssü olduk' başlığı ile üslerin uydu görüntüleri ile askeri yığınağın fotoğraflarını yayımladı.

RUM VEKİLDEN "ATEŞLE OYNUYORUZ" İSYANI

ABD ordusunun tüm üslere yerleşmesi Rum kesiminde de tepkilere neden oldu.

Rum AKEL Partisi'nin Milletvekili Aristos Damianu, Güney Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Hristodulidis'e üslerle ilgili tepki göstererek 'ateşle oynuyor' dedi.

Hristodulidis'in NATO'ya toprak vermek için çaba harcadığını söyleyen Damianu, "Ortadoğu'da birçok cephesi olan savaşın parçası olan bir ittifak Güney Kıbrıs'ta üslenecek" ifadesini kullandı.

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