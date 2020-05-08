DHA 08 Mayıs 2020 Cuma 15:46 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 15:57

Rum medyasında yer alan haberlere göre, Rum yönetimi Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarını durdurmak için çare arayışında. Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis'in, Rum yönetimi lideri Anastasiadis tarafından bu konuda görevlendirildiği belirtildi. Hristodulidis, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri dışişleri bakanları başta olmak üzere, birçok ülke ile Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımlarını ele aldı.

RUM MEDYASI: ÇARE ARANIYOR

Rum medyasının, “Çare aranıyor” başlığıyla verdiği haberlere göre; Hristodulidis, koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarını devam ettirdiğine işaret etti. Rum Bakan Hristodulidis'in, Türkiye'nin adımlarının durdurulması için mevkidaşlarından yardım istediği kaydedildi.

FRANSA'DAN RUMLARA DESTEK

Öte yandan Rum Savunma Bakanlığı, Fransa ve Lübnan Savunma Bakanlıkları ile ‘Savunma ve Güvenlik’ konularında ikili iş birliği programları üzerinde bir anlaşma imzalandığını duyurdu. Anlaşma, Kıbrıs, Lübnan ile Fransa arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesini öngörüyor. Rum Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, programlar çerçevesinde; üç ülke ortak tatbikatlar yapacak. Rum Savunma Bakanlığı, Fransa ile kurulan iş birliğinin Rumların Doğu Akdeniz'deki tutumlarına destek olduğunun ispatı olduğunu kaydetti.