İSTANBUL 17°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,6764
  • EURO
    7,3102
  • ALTIN
    360.256
  • BIST100
    95834.4
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rum yönetiminde 'koronavirüs' isyanı! Hemşirelerden Sağlık Bakanlığı'na öfke dolu mektup
Dünya

Rum yönetiminde 'koronavirüs' isyanı! Hemşirelerden Sağlık Bakanlığı'na öfke dolu mektup

Güney Kıbrıs Rum yönetiminde hastanelerde görev yapan hemşireler, koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili gerekli önlemlerin alınmadığı gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı'na 'Bıçak kemiğe dayandı' ifadelerinin de yer aldığı bir mektup gönderdi.

DHA10 Nisan 2020 Cuma 09:28 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 09:28
ABONE OL

Güney Kıbrıs Rum Hemşireler Birliği, Rum Kesimi Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu’ya hitaben yazdığı mektupda, "Herkes istediğini yapıyor, aramızda uygun gerekli iletişim yok, yönergelere ve protokollere uyulmuyor" ifadelerine yer verdi. Hemşireler Birliği, "Virüsün hemşireler arasında büyük ölçüde yayılma riski var" uyarısını yaptı.

'BİZE ZORBALIK YAPILIYOR'

Hemşireler metuplarında, "Net yönergeler olmadan, protokollere uyulmadan çalışıyoruz. Direktifler yanlış, karışık, yarım yamalak, hedefsiz. Bizi idare edenlere güvenimizi kaybettik. Büyük bir güvensizlik içerisinde çalışıyoruz, personel arasında büyük bir panik var. Bıçak kemiğe dayandı. Derhal duruma müdahale edilmeli" uyarılarında bulundu.

Rum medyasına konuşan bir sağlık çalışanı, "Bize zorbalık yapılıyor. Korkutuluyoruz. Bize nasıl olduğumuzu sormak için değil, son görüştüğümüzde maskemiz olup olmadığını soruyorlar" dedi.

Araştırma sonucu yayınlandı! Koronavirüs öksürüğü süpermarkette böyle yayılıyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ordu'da korkutan deprem!
Ordu'da korkutan deprem!

Ordu'da korkutan deprem!

ABD'den Türkiye açıklaması: Takdirle karşılıyoruz
ABD'den Türkiye açıklaması: Takdirle karşılıyoruz

ABD'den Türkiye açıklaması: Takdirle karşılıyoruz

Kanada'dan sürpriz Suudi Arabistan kararı
Kanada'dan sürpriz Suudi Arabistan kararı

Kanada'dan sürpriz Suudi Arabistan kararı

Talimatı Başkan Erdoğan verdi: Koronavirüs yasasının detayları belli oldu
Talimatı Başkan Erdoğan verdi: Koronavirüs yasasının detayları belli oldu

Talimatı Başkan Erdoğan verdi: Koronavirüs yasasının detayları belli oldu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.