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Rum Yönetimi'nden büyük rezalet: Fatih sondaj gemi personeline tutuklama emri

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi skandal bir kararla, sözde münhasır ekonomik bölgesi içerisinde yasadışı sondaj yapıldığı gerekçesi ile Fatih sondaj gemisinde çalışanlar ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, (TPAO) ile işbirliği yapan şirketlerin yetkilileri hakkında tutuklama emri çıkardı.

  • İHA
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Türkiye'nin uzun süredir uyarmasına rağmen tek yanlı doğalgaz sondaj çalışmalarına devam eden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi skandal bir karara imza attı.
 
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Mayıs ayından beridir Kıbrıs adasının 36 ila 50 deniz mili açıklarında bulunan Fatih sondaj gemisinde çalışanlar ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, (TPAO) ile işbirliği yapan şirketlerin yetkilileri hakkında sözde münhasır ekonomik bölgesi içerisinde  yasadışı sondaj yapıldığı gerekçesi ile tutuklama kararı çıkardı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Fatih Sondaj gemisinde görevli  personeli ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı,(TPAO) ile işbirliği yapan  şirket yetkilileri  ile birlikte 25 personeli ve gemi mürettebatı  hakkındaki tutuklama kararında Kıbrıs Rum Yönetimi’nin kendi deniz bölgesinde izinsiz olduğunu gerekçe göstererek uluslararası alanda girişim başlattığı öne sürüldü.
 
Fatih sondaj gemisinde İngiltere ile Türkiye’den personel bulunduğu ve Türkiye’nin bu aşamada, ikisi Amerikan biri Hırvat olmak üzere, sondaj konularında uzman üç şirketle işbirliği yaptığı ve bu çalışanlar ile şirket yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

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