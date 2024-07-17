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Dünya

Rum-Yunan ikilisi ateşle oynuyor! Yeni bir askeri anlaşmaya imza attılar

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Savunma Bakanı Vasilis Palmas, Larnaka kentindeki Mari (Tatlısu) bölgesine askeri gemilerin demirleyebileceği bir üs kurma çalışmalarına başlayacaklarını açıkladı.

AA17 Temmuz 2024 Çarşamba 22:31 - Güncelleme:
Rum-Yunan ikilisi ateşle oynuyor! Yeni bir askeri anlaşmaya imza attılar
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Rum basınında çıkan haberlere göre, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın Rum Savunma Bakanı Palmas ile görüşmesinde, Atina'nın teknik desteğinde Larnaka yakınlarında bulunan Mari'de bir deniz üssü kurulması ve Yunan askeri gemilerinin gelecekte burada konuşlanması konusunda mutabakata varıldı.

Konuyla ilgili çeşitli televizyon ve radyo kanallarında açıklamalarda bulunan Palmas, üsten "AB ve diğer dost ülkelerin gemilerinin" faydalanabileceğini, proje için teknik çalışmanın devam ettiğini söyledi.

Palmas, "Yunanistan'ın teknik desteğindeki üs inşası, AB ve ABD tarafından da olumlu karşılandı. Projeyi AB ile istişarede bulunularak yürütüyoruz. AB Komisyonu Üyesi Thierry Breton geçen hafta Lefkoşa'da yapılan toplantıda bu konuda olumlu tutum sergiledi." ifadesini kullandı.

Deniz üssünün yapımının zaman alacağını belirten Palmas, adanın jeopolitik açıdan değerinin yükseldiğini, bunun olumlu operasyonlar ve uluslararası misyonları destekleme becerisiyle pratikte de gösterilmesi gerektiğini savundu.

Rum gazeteleri deniz üssüyle ilgili Lefkoşa ve Atina'nın kasım ayında hükümetler arası görüşme yapacağını duyurdu.

Rum yönetimi, geçmişte finansmanının Fransa tarafından karşılanması şartı ile Paris'e aynı bölgede üs teklif etmiş ve yetkililerle görüşmeler yapmıştı.

- RUMLAR AYNI BÖLGEYE HELİKOPTER ÜSSÜ KURUYOR

Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas, Larnaka yakınlarında kurmayı planladıkları deniz üssü ile ilgili Politis gazetesine verdiği demeçte de aynı bölgede bir helikopter üssünün yapılmakta olduğunu ifade etti.

Helikopter üssü hakkında detay veremeyeceğini belirten Palmas, Yunanistan ile varılan askeri mutabakatın ve projelerin GKRY'nin savunmasına katkı sağlayacağını savundu.

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