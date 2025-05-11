Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle yaklaşık 6 haftadır gözaltında tutulmasının ardından serbest kalan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk, eğitim gördüğü Massachusetts eyaletine döndü.

Kefaletle serbest bırakıldığı gün avukatlarıyla geceyi Louisiana'da geçiren Öztürk, ilk uçakla Boston'daki Logan Airport isimli havalimanına indi.

Yanında Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) üyesi avukatı Mafsa Khanbabai ile havalimanına giriş yapan Öztürk'ü karşılayanlar arasında, Türkiye'nin Boston Başkonsolosu Halime Didem Buner ve Eğitim Ataşesi İbrahim Sığın da vardı.

Başkonsolos Buner, giriş salonunda ayaküstü sohbet ettiği Öztürk'e Türkiye adına geçmiş olsun dileklerini iletti.

AA muhabirine konuşan Türk öğrenci, iyi olduğunu ve bu süreçte destek veren herkese çok teşekkür ettiğini dile getirdi.

Ayrıca, Massachusetts'teki bazı Amerikalı yerel yöneticiler, sivil toplum temsilcileri ve bazı Türk vatandaşları da Öztürk'ü karşılayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Öztürk, polislerin koruması eşliğinde, avukatı ve yakın arkadaşlarıyla havalimanı içinde kendisi için önceden hazırlanan bir dinlenme odasına alındı.

RÜMEYSA ÖZTÜRK: SON 45 GÜNDE DOKTORAMIN KRİTİK ZAMANINDA ÖZGÜRLÜĞÜM VE EĞİTİMİMDEN MAHRUM KALDIM

Öztürk, yaşadığı Massachusetts eyaletine ulaştıktan hemen sonra Boston'daki Logan Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Tufts Üniversitesinde Fulbright bursuyla doktora yapan Öztürk, "Son 45 günde doktoramın kritik zamanında özgürlüğüm ve eğitimimden mahrum kaldım." dedi.

Arkadaşlarına, öğretmenlerine ve öğrencilerine kavuşmak için heyecanlandığını söyleyen Öztürk, gözaltında geçirdiği süreyle ilgili, "Bu, şahsım, üyesi olduğum Tufts Üniversitesi topluluğu ve Türkiye'deki yakınlarım için çok zor bir zamandı ama tüm destek, nezaketiniz için hepinize çok minnettarım." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte hukuki destek veren avukatlarına da özel teşekkürlerini sunan Türk öğrenci, onların sayesinde Amerikan adalet sistemine inancının devam ettiğini belirtti.

- ÜST DÜZEY POLİTİKACI VE TEMSİLCİLER DE ÖZTÜRK'E BASIN TOPLANTISINDA EŞLİK ETTİ

Rümeysa Öztürk'ü havalimanında karşılamaya gelen ABD Senatörü Ed Markey, Kongre Üyesi Ayanna Pressley ve Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) avukatları da Türk öğrenciyi basın toplantısında yalnız bırakmadı.

ABD'DE RÜMEYSA ÖZTÜRK'Ü BEKLEYEN KOMŞULARI EVİNİN ÖNÜNE ÇİÇEK VE GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI BIRAKTI

Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle 6 hafta gözaltında tutulmasının ardından serbest kalan Öztürk'ün komşuları, geçmiş olsun dileklerini iletmek için evinin önüne çiçekler, çeşitli görseller ve notlar bıraktı.

Notlarda, adalet vurgusu yapılarak Rümeysa'nın "özgürlüğünün" verilmesi istendi.

Andy isimli komşusu, Öztürk'ün serbest bırakılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Eşim ve ben Rümeysa'nın serbest bırakılmasından, adaletin yerini bulmasından ve evine dönecek olmasından dolayı çok mutluyuz. Hepimiz güçlü kalmalı ve hala tutuklu olanların da serbest bırakılması için çalışmalıyız." dedi.

- ÖZTÜRK'ÜN GÖZALTINA ALINMASI

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmaya giderken yüzleri maskeli altı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve kendisinin sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

ABD'li federal yargıç Denise Casper, ICE görevlilerince gözaltına alınan Türk öğrenci Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı vermişti.

Rümeysa Öztürk'ün doktora eğitimi aldığı Tufts Üniversitesi de öğrencilerinin serbest bırakılmasını talep ederken, Rektör Sunil Kumar mahkemeye yaptığı açıklamada, Öztürk'ün tutuklanmasının "okulun uluslararası topluluğunu felç ettiğini" ve artık okulun güvenliği konusunda endişe duyduklarını kaydetmişti.

ABD Vermont Federal Bölge Yargıcı William Sessions, Öztürk'ün kefaletle serbest bırakılmasına karar vermişti.

Özgürlüğüne kavuşan Rümeysa'dan ilk açıklama

ABD'den Rümeysa Öztürk kararı