Rumlar Sıddık'ı, Dışişleri Bakanlığına çağırdı

GKRY Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, resmi Kıbrıs Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, İngiliz Yüksek Komiseri Sıddık'ın 4 Şubat'ta bir gazetede yayımlanan mülakatta sarf ettiği sözler hakkında bugün GKRY Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını aktardı.

İngiliz Yüksek Komiseri Sıddık, Kathimerini gazetesindeki röportajında Rumların, Kıbrıslı Türkleri müzakere masasına çekebilmek için teşvik etmeleri ve onlara jestte bulunmaları gerektiğini ifade etmişti.

Sıddık'ın sözlerini kabul edilemez olarak bulan Rum Yönetimi, Kıbrıs'ta garantör pozisyonunda olan İngiltere'den, müzakerelere başlanması için Türk tarafına zorlayıcı mesaj vermesini ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ın çabalarından dikkati başka yere çekmemesini istiyor.

GKRY'ye akredite İngiliz Yüksek Komiseri Sıddık daha önce de KKTC'de bir gazeteye verdiği mülakatta, "KKTC'nin hiçbir zaman tanınmayacağını, bu nedenle Türk tarafı liderliğinin önünde "federasyon" temelli çözüm dışında bir seçenek olmadığı." yönündeki beyanatları sebebi ile KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından iç işlerine karışmakla suçlanmıştı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Sıddık'ın açıklamalarını sert dille eleştirerek, Sıddık'ın ne Kıbrıs Türk halkına ne de KKTC liderliğine tavsiye verecek bir pozisyonda olmadığını kaydetmişti.