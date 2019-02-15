İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2767
  • 5,9373
  • 223.607
  • 102.318
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Rumlar vatandaşlık satışı ile 6 milyar 600 milyon Euro gelir elde etti

Kıbrıs Rum yönetiminin 'yatırıma dayalı vatandaşlık' çerçevesinde son beş yıl içerisinde toplam bin 864 'iş insanına' verdiği vatandaşlıktan 6 milyar 600 milyon Euro gelir elde ettiği bildirildi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kıbrıs Rum yönetiminin 'yatırıma dayalı vatandaşlık' çerçevesinde son beş yıl içerisinde toplam bin 864 'iş insanına' verdiği vatandaşlıktan 6 milyar 600 milyon Euro gelir elde ettiği bildirildi.
 
Rum medyasının geniş şekilde verdiği haberlere göre; vatandaşlık satışından elde edilen gelir son üç yılda yüzde 13 artış gösterdi. Fileleftheros gazetesi, vatandaşlık satışından elde edilen gelirin, Gayrı Safi Milli Hasıla'nın yüzde 1,2'lik kısmını teşkil ettiğini yazdı. 
 
Gazete, 'Kıbrıs Cumhuriyeti' yani Avrupa Birliği vatandaşlığı alanlarda birinci sırada Ruslar; ikinci sırada da Çinliler olduğuna işaret etti.
 
YENİ ŞARTLAR
 
Bu arada Güney Kıbrıs yönetimi, Avrupa Birliği'nin baskıları üzerine vatandaşlığa 'yeni kriterler' getirdi. Buna göre; vatandaşlık başvurusu yapan kişiler, 'Schengen' vizesi sahibi, başka bir AB üyesi ülkeye vatandaşlık başvurusu yapmamış olması gerekiyor. Ayrıca başvuru yapmadan en az altı ay önceden Güney Kıbrıs'ta oturma izni almış olmaları, yaptıkları yatırımın dışında belirli hayır kurumlarına bağışta bulunmaları, yaptıkları yatırımı veya satın aldıkları evi beş yıl içerisinde satamamaları gerekiyor.
 
AB'DEN SERT ELEŞTİRİ: ENDİŞE VERİCİ
 
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin vatandaşlık vermesi AP'de de tartışma konusu oldu. Rumların verdiği tartışmalı vatandaşlıklarla ilgili açıklama yapan Portekizli Avrupa Parlamentosu Milletvekili Ana Gomez, AB vatandaşlığı verilmesini, "giderek endişe verici bir hal almaya başladı" diye değerlendirdi. Gomez, "Vatandaşlıklar etik dışı, çarpık ve endişe verici" dedi. Gomez, AB vatandaşlığı alan işadamlarının zenginliklerinin incelenmesi gerektiğini savundu.
 
ESED'E DA VATANDAŞLIK VERDİLER
 
Rumlardan, AB pasaportu alanlar arasında Suriye rejimi lideri Beşar Esad, 2016'da Ukrayna tarafından kamulaştırılan ve Londra Mahkemesi'nin 2,5 milyar Euro'luk mal varlığını dondurduğu PrivatBank'ın kurucu ve işbirlikçileri Gennady Bogolyubov, Igor Kolomoisly, 2007'de ABD vatandaşlığı reddedilen Oleg Deripaska ve Rami Makhlouf da var. 

Hain FETÖ´cüler için ´saygı duruşu´ istemiş

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD'nin takviye güç gönderdiği iddia edildi

ABD'nin takviye güç gönderdiği iddia edildi

Polisin kolunu ısıran HDP'li vekil böyle yere düştü

Polisin kolunu ısıran HDP'li vekil böyle yere düştü

ABD'den Türkiye'nin açıklamalarına destek

ABD'den Türkiye'nin açıklamalarına destek

Türkiye'ye yatırımı en çok artan Avrupa ülkesi belli oldu

Türkiye'ye yatırımı en çok artan Avrupa ülkesi belli oldu

İstanbul'da CHP’li Belediye Başkanı, DSP’ye geçti

İstanbul'da CHP’li Belediye Başkanı, DSP’ye geçti

Merkez Bankası açıkladı: Türkiye'ye para yağdırdılar

Merkez Bankası açıkladı: Türkiye'ye para yağdırdılar

'Batı illerinde de PKK'yı belediyelere sokmak istiyorlar'

'Batı illerinde de PKK'yı belediyelere sokmak istiyorlar'

İran'da tepkiler sürüyor: Saygınlıktan yoksun

İran'da tepkiler sürüyor: Saygınlıktan yoksun
 

POPÜLER HABERLER

Hain FETÖ´cüler için ´saygı duruşu´ istemiş

Hain FETÖ´cüler için ´saygı duruşu´ istemiş

Adana'da bir taksiden 102 pompalı tüfek ve yüzlerce kurusıkı tabanca ele geçirildi

Adana'da bir taksiden 102 pompalı tüfek ve yüzlerce kurusıkı tabanca ele geçirildi

Alman hükümetinin 'F-35' kararına tepki yağdı

Alman hükümetinin 'F-35' kararına tepki yağdı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA