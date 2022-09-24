Rumlara kötü haber: Muhatabınız Türk tarafı

Avrupa Konseyi, KKTC'deki mülklerine dönmek isteyen Rumların açtığı "Loizidou davası'nı kapattı. Rumlara, Türk tarafında AİHM kararları doğrultusunda kurulan Taşınmaz Mal Komisyonu'nu adres gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı kararı olumlu karşıladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Avrupa Konseyi Delegeler

Komitesi'nin, AİHM'in Loizidou kararına ilişkin incelemeyi çok geç de olsa kapatmış olması olumludur" ifadesi kullanıldı. Açıklamada söz konusu çabaların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sisteminin korunmasına da önemli katkıda bulunduğu belirtildi.