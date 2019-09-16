26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7317
  • 6,3462
  • 272.777
  • 103072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Rumlardan KKTC'de 'nüfus' oyunu

KKTC’de etki sahibi olmak isteyen Rumlar, nüfus oyunlarına başvuruyor. Rum yönetimi, KKTC köylerinde yaşamak isteyen genç Rum çiftlerle, Maronitlere (Suriye-Lübnan kökenli Hıristiyanlar) maddi teşvik verecek. Daha önce de “mahsurlar” denilen grup benzer destekler almıştı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) adanın Türk bölgesinde ‘çoğalmak’ için kesenin ağzını açtı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) köylerinde yaşamak isteyen genç Rum çiftlerle Maruni Hıristiyanlara (Maronit) teşvik verilecek. KKTC’deki demografik yapıyı bozmayı hedefleyen Güney Kıbrıs yönetimi daha önce de ‘mahsurlar’ olarak adlandırılan Rumlara destekte bulunmuştu. Rum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, adanın kuzey tarafına yerleşmeyi düşünen çiftlerin ‘dini/resmi nikahlı olması’nı, ‘Birlikte Yaşam Yasası’na uygun şekilde davranmasını, KKTC’deki köylerde haftanın en az 4 günü bulunmasını ve herhangi bir yerden ödenek almıyor olmasını şart koştu. Kuzeye çağrılan Rum gençlerle 45 yaşından küçük Maruniler teşvik yardımından yararlanabilecek. Göç edeceklerin ev sahibi olabilmesi için 18 yaş altı çocukları bulunan ailelere bir defada veya taksit taksit olmak üzere 15 bin avro, çocukları olmayan ailelere ise 10 bin avro verilecek.
 
ÇOĞU GÜNEYE GİTMİŞTİ
Maruniler, Türkiye’nin 1974’teki Kıbrıs Barış Harekâtı sonrası yaşadıkları köyleri büyük oranda boşaltarak Rum Kesimi’ne göçmüştü. Geri dönecek olanlar için hazırlanan teşvik planına göre KKTC’deki daimi ikametlerinde 6 aylık süreyi dolduranlara ev eşyası ve diğer ihtiyaçlar için 10-15 bin avroya ek olarak 2 bin avro daha verilecek. KKTC’de küçük işyeri açmak isteyenlere ise kişi başı 3 bin avroya kadar ödenek ayrıldı. Marunilerin Rum Meclisi’ndeki temsilcisi Andonis Hacirusos, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’e, “Maronit cemaatinin hedefi, köylerine, mallarına ve kiliselerine geri dönmektir. Vatanın yeniden birleşmesi için belirleyici öneme sahip kritik bir dönemden geçtiğimizin bilincindeyiz. Bu zor çabada Maruniler olarak sizin tarafındayız” demişti. Maruni adımıyla Rum Yönetimi’nin Lübnan’a da göz kırptığı belirtiliyor. Lübnan’ın Maruni Cumhurbaşkanı Mişel Avn, geçtiğimiz günlerde Osmanlı’ya nefret kusmuş, ‘Osmanlıların Lübnan üzerinde devlet terörü uyguladığını’ iddia etmişti.
 
(Yeni Şafak)

Rusya ve Sırbistan’dan S-400’lü tatbikat

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

FETÖ’nün kara kutusu gizli bilgileri tek tek anlattı

FETÖ’nün kara kutusu gizli bilgileri tek tek anlattı

Yerli hidro presi ile füze imal edilecek

Yerli hidro presi ile füze imal edilecek

‘Koltuğu geri alalım’

‘Koltuğu geri alalım’

1 milyar dolarlık ‘güven yatırımı’

1 milyar dolarlık ‘güven yatırımı’

Mansur Yavaş'a insanlık dersi: Mamak Belediyesi çocuklara sahip çıktı

Mansur Yavaş'a insanlık dersi: Mamak Belediyesi çocuklara sahip çıktı

İstanbul'da dehşet: Lüks araçla geldiler, AVM'yi kurşunladılar

İstanbul'da dehşet: Lüks araçla geldiler, AVM'yi kurşunladılar

TEKNOFEST İstanbul kapılarını açıyor

TEKNOFEST İstanbul kapılarını açıyor

ABD’deki Türkler Başkan Erdoğan'ı bekliyor

ABD’deki Türkler Başkan Erdoğan'ı bekliyor
 

POPÜLER HABERLER

Avcılar´da hareketli anlar! Çok sayıda ekip sevk edildi

Avcılar´da hareketli anlar! Çok sayıda ekip sevk edildi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA