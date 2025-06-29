Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki Rum Kilisesi'nin Türkiye karşıtı "Kurtuluş Harekâtı 2025" adlı yapılanmanın duyurulmasının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) dikkat çeken bir karşı adım geldi.

Türkiye'nin bölgedeki varlığını desteklemek amacıyla kurulan Türkiye'ye İltihak Harekâtı (TİH) kuruldu. Rumların adanın genelini Yunanistan'a ilhak hedefiyle başlattıkları çalışmaların, yeni oluşumu tetiklediğini belirten TİH Başkanı Fuat Nalcıoğlu, asıl amaçlarının ise tüm adanın özgürleşerek 1878 öncesi adil yönetime dönmesi olduğunu söyledi.

BİZİM OLANI GERİ ALDIK

Yeni Şafak'ın haberine göre, Kıbrıs'ın ilk medeniyetinin Türkler olduğunu ifade eden Nalcıoğlu, adanın eski ismi Alasya'ya atıfta bulunarak, "Kıbrıs'ın ilk adı Alaşya'dır, yani Alaş Ülkesi. İlk medeniyet de Türklerdir. 1571'de biz Kıbrıs'ı fethetmedik, biz olanı geri aldık. Kıbrıs hiçbir zaman Yunan olmadı" diye konuştu.

Türkiye'ye bağlanma çağrısından çok daha ötesini savunduklarını ifade eden Nalcıoğlu, "Bizim hedefimiz yalnızca Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye'ye iltihakı değil. Rum-Yunan işgali altındaki Güney'in de özgürleştirilmesi ve tüm adanın, 1878 öncesi çift yapılı demokratik düzene dönmesi. Hareketimiz herhangi resmi bir makamla ilgili değil, halkın öz talebi. Kıbrıs Türkü'nün artık açıkça dile getirdiği bu talep, bir karşı duruş değil, öz benliğe dönüş hareketidir." dedi.

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