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Dünya

Rumların 'kapıları kapatma kararı' Lefkoşa'da protesto edildi

Güney Kıbrıs Rum yönetiminin (GKRY) adadaki 4 sınır kapısını yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir iddiasıyla kapatması, Kıbrıslı Türk ve Rumlar tarafından protesto edildi.

AA07 Mart 2020 Cumartesi 16:49 - Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 16:49

Lefkoşa'da yer alan Lokmacı Sınır Kapısı'nın her iki tarafında toplanan Türk ve Rum göstericiler, karara tepki gösterdi.

Türk tarafındaki eylemciler, karşı tarafa geçmek için kurulan barikatları zorladı. Arbede esnasında Rum güvenlik güçleri Türk eylemcilere karşı biber gazı kullandı.

Türk ve Rum eylemciler "Kıbrıs'ta barış engellenemez" sloganları attı.

Öte yandan, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, olayların hemen ardından Facebook'tan yaptığı açıklamada, "Kapıların geçişlere açılmasını ve toplumlar arası ilişkilerin gelişmesini barışçıl bir gösteri ile ifade eden insanlara biber gazı sıkılmaz ancak zeytin dalı uzatılabilir." ifadelerini kullandı.

- RUMLAR 4 SINIR KAPISINI KAPATTI

GKRY, KKTC ile Kıbrıs Rum kesimi arasındaki 4 sınır kapısını Kovid-19'a karşı tedbir iddiasıyla 29 Şubat'ta bir haftalığına kapatma kararı almış, daha sonra bu kararı 9 Mart'a kadar uzattığını açıklamıştı.

Buna göre Lokmacı, Derinya, Aplıç ve Bostancı sınır kapılarından 29 Şubat'tan bu yana geçiş yapılamıyor.

Rum yönetiminin, KKTC makamları tarafından tepkiyle karşılanan "keyfi ve tek yanlı" bu kararının altında politik nedenler yattığı belirtilmişti.

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