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Dünya

Rummana köyüne baskın yapan İsrail ordusu Filistinlilere ait iki evi yıktı

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde Filistinlilere ait iki evi yıktığı bildirildi.

AA8 Ağustos 2022 Pazartesi 09:26 - Güncelleme:
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Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Esad er-Rifai ve Subhi Ebu Şukayr isimli Filistinli tutuklu gençlerin evlerini yıkmak üzere Cenin kentinin Rummana köyüne baskın yaptı.

Bu sırada baskına karşı çıkan Filistinliler ile İsrail güçleri arasında gerginlik çıktı. İsrail askerlerinin göz yaşartıcı gaz kullandığı olayda onlarca Filistinli atılan gazdan etkilendi.

İsrail güçlerinini iş makineleriyle evlerini yıktığı 19 yaşındaki Rifai ve 20 yaşındaki Ebu Şukayr, 5 Mayıs 2022'de 3 İsrailliyi öldürmek ve 4'ünü yaralamakla suçluyor.

İsrail'in, saldırı düzenledikleri iddia edilen Filistinlilerin evlerini yıkması, insan hakları örgütleri tarafından "toplu cezalandırma" anlamına geldiği için yoğun şekilde eleştiriliyor.

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