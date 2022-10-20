Ruppur NGS'de yeni aşama

Rosatom Genel Müdürü Likhachev ve Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, Ishwardi bölgesindeki şantiyede reaktör kabının kurulumunun son aşamasını birlikte başlattı. Kurulum sırasında reaktör, nakliye kilidi aracılığıyla reaktör kabının içine taşındı. Ardından 334 tonluk yapı, bir kutup vinci ile tasarım konumuna yerleştirildi. Likhachev, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir yıl önce 1'inci ünitede reaktör kabının yerleştirilmesine tanık olduk. Bugün aynı işlem 2'nci reaktörde tamamlandı. Pandeminin yol açtığı engellere rağmen Bangladeş'teki ilk nükleer güç santralinin inşaatının hızla ilerlediğini görüyoruz. Tüm inşaat ekibi tarafından gerçekleştirilen iyi koordine edilmiş çalışmaları takdir ediyorum. Projeye verdikleri kesintisiz destek için Bangladeş Cumhuriyeti yetkililerine en içten şükranlarımı sunuyorum. Ortak çabalarımızla, Bangladeş halkının dört gözle beklediği nükleer enerji santralinin açılışına yaklaşıyoruz" dedi.

Başbakan Şeyh Hasina Vecidde ise Ruppur NGS projesinin hayata geçirilmesindeki başarılı iş birliği için Rus hükümetine ve Rus halkına teşekkür ederek şunları söyledi:

"Santralin III+ nesil VVER reaktörlerine sahip iki ünitesi, her bir üniteden 1200 MW olmak üzere toplam 2400 MW elektrik üretecek. Bu da ülkemizin giderek artan elektrik talebinin karşılanmasında önemli bir rol oynayacaktır. Nükleer gibi en modern teknoloji konusunda bilgi sahibi olmak, yeni nesillerin özel beceri ve yetkinlikler elde etmelerine olanak sağlayacaktır. CO2 salımı yapmadığından nükleer enerji çevre dostudur ve iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadeleye yardımcı olacaktır."

Reaktör kabı kurulumunun başarıyla tamamlanmasının ardından Aleksey Likhachev, NGS işletme personelinin eğitimi için tasarlanan ve teknolojik altyapı bakımından rakipsiz olan eğitim merkezinin açılış törenine katıldı. Merkezde Bangladeş halkı özel sınıflarda ve en modern ekipmanlara sahip üretim atölyelerinde eğitim görecek. Bununla birlikte Rus tarafı, Bangladeş tarafının personeline bağımsız olarak eğitim verilmesini sağlayacak gerekli tüm eğitim ve öğretim programlarını da geliştirdi. Ziyaret çerçevesinde ayrıca Rosatom Genel Müdürü Likhachev ile Bangladeş Başbakanı Vecid arasında Rosatom ve Bangladeş arasındaki stratejik iş birliği konularının ele alınacağı bir toplantı yapılması da planlanıyor.

2'nci ünitede VVER-1200 reaktör kabının tasarım konumuna yerleştirilmesi birkaç aşamada gerçekleştirildi. İlk olarak Liebherr-11350 paletli vinç, reaktör kabını güç ünitesinin taşıma portalına kaldırdı. Reaktör kabı özel bir taşıma aracı üzerinde reaktör binasının ana binasına taşındı ve ardından kutup vinci reaktör kabını dikey konuma getirerek reaktör çukurundaki destek halkasına monte etti. Kurulum öncesinde, AEM-Technology tarafından üretilen 333,6 ton ağırlığa, 11,18 metre uzunluğa ve 4,57 çapa sahip VVER-1200 reaktör kabı, tüm yasal gerekliliklere uygun olarak giriş denetiminden geçirildi. Toplam 2400 MW kapasiteli iki VVER-1200 reaktör ile donatılmış Ruppur NGS, 25 Aralık 2015 tarihli genel sözleşme uyarınca Bangladeş'in başkenti Dakka'ya 160 kilometre mesafede Rus tasarımı ile inşa ediliyor. Bangladeş'teki ilk nükleer santral için Novovoronej NGS'nin iki ünitesinde başarıyla uygulanmış olan ve tüm uluslararası güvenlik gerekliliklerine tam olarak uyan modern III NesilVVER-1200 reaktörlü Rus tasarımı seçildi.