Rus askeri kargo uçağı pistten çıktı

star.com.tr 10 Şubat 2021 Çarşamba 00:13 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 00:13

Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait bir AN-12 askeri kargo uçağı, Kuril Adaları'nın güney kısmında yer alan Iturup Adası'ndaki havaalanına inişi esnasında olumsuz hava şartları nedeniye pistten çıktı.

Uçağın sert iniş yapması neticesinde ön kısmında önemli derecede hasar meydana geldiği aktarıldı. İtfaiye ve kurtarma ekiplerinin müdahale etmesi sonucu uçağın motorlarının durdurulduğu ve uçakta bir patlama yaşanmasının önüne geçildiği bildirildi.

Yaşanan kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yetkililer uçakta meydana gelen hasarla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.

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