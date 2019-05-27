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Rus askeri uçağı ABD semalarında uçacak

Rus askeri uçakları Açık Semalar Anlaşması çerçevesinde ABD ve Estonya semaları üzerinde gözlem uçuşu gerçekleştirecek.

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın resmi yayın organı Krasnaya Zvezda’nın Rusya Savunma Bakanlığı Nükleer Risk Azaltma Merkezi Başkanı Sergey Rıjkov’a dayandırdığı haberine göre, Rus Tu-154M LK-1 uçağı 28 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında ABD semaları üzerinde gözlem uçuşu yapacak. Ohio eyaletindeki Wright Patterson hava üssünden havalanacak uçak 4.9 bin irtifada uçuş gerçekleştirecek.
 
Rus denetçiler Estonya’da da 27-31 Mayıs tarihlerinde uçuş yapacak. Rus uçağı Tartu hava üssünden havalanacak.
 
Kanada, İngiltere ve Çekya ortak grubu ise Kanada’ya ait C-130 uçağı ile Rusya ve Belarus hava sahasında 27 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde denetim yapacak.
 
Rus Tu-154M LK-1 uçağı 17 Mayıs’ta ABD’nin Arkansas, Teksas, Luisiana ve Missouri eyaletleri sahasında uçmuştu. (Sputnik)

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