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Dünya

Rus askeri uçağı Karadeniz'e düştü

Rus askeri uçağı Karadeniz'e düştü

17 Temmuz 2023 Pazartesi 15:44 - Güncelleme:
Rus askeri uçağı Karadeniz'e düştü
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