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Rus askeri uzman Leonkov: ABD, diğer NATO üyelerinin de Türkiye’yi takip edeceğinden korkuyor

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye'nin F-35 programına tekrar kabul edilmesi için S-400 programından tamamen çıkması ve bu sistemleri ülkenin dışına çıkarması gerektiği açıklamasını değerlendiren Rus uzman Leonkov, ABD’nin Türkiye’yi şantaj etmede başarısız olduğu için böyle açıklamalar yaptığını belirtti. Leonkov, 'ABD, diğer NATO üyelerinin de Türkiye’yi takip edeceğinden korkuyor.' değerlendirmesinde bulundu.

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Arsenal Oteçestva dergisinin finans müdürü, askeri uzman Aleksey Leonkov, “ABD, Türkiye’yi şantaj etme konusunda başarısız olduğu için şimdi Mark Esper de korktuklarını belli etmemeye çalışıyor. Türkiye’nin S-400 programından çıkmasının dışında bu sistemleri tamamen ülkeden çıkarması yönündeki talep, gazetecinin sorusundan diplomatik bir şekilde kaçma çabasıdır” yorumunda bulundu.
 
'YUNANİSTAN'IN ELİNDE S-300 VAR AYNI ZAMANDA F-16 KULLANIYOR'
 
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in, Rus sistemlerin NATO sistemleriyle uyuşmadığı yönündeki açıklamasının gerçeği yansıtmadığını söyleyen Rus uzman, bu konuda şu değerlendirmede bulundu: “Eğer F-35’ler Türkiye ordusuna teslim edilseydi Türk uzmanlar bu uçakların ayarını, S-400 ‘hedef tabanının’ onları dost uçak olarak tanımlayacak şekilde yapabilirdi. Hiçbir şekilde de gizli bilgi sızdırmazdı. Misal Yunanistan’ın elinde Rus S-300 sistemleri var ve aynı zamanda F-16 kullanıyor. Ama nedense kimse aklına bile getirmedi böyle suçlamayı”.
 
'NATO ÜYESİ BİR ÜLKE RUSYA'DAN SİLAH ALIYORSA BU DİĞERLERİ İÇİN EMSAL OLUŞTURUR'
 
Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasının ve Esper’in son açıklamasının ‘trajikomedi’ olarak nitelendiren Leonkov, gerçek sebebin, ABD’nin silah pazarındaki çıkarları olduğunu belirterek, “Eğer bir NATO üyesi ülke Rusya gibi bir rakipten silah alıyorsa ittifakın diğer üyeleri de bu örneği takip edebilir, emsal oluşur. Ayrıca ABD’nin ürettiği silahın söylendiği gibi etkili olmadığı bilgisi yayılabilir ittifak içinde” dedi.
 
(Sputnik)

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