Rus askerleri askeri tatbikatına katılmak için Pakistan'a gitti

Rus askerleri bu yıl üçüncüsü düzenlenen Druzhba-3 eğitim tatbikatına katılmak için Pakistan’a geldi. Hizmet İçi Halkla İlişkiler Genel Müdürü Genereral Asif Ghafoor’un yaptığı açıklamada, tatbikatın 4 Kasım’a kadar süreceği bildirildi.

İlki 2016 yılında Pakistan’da yapılan yıllık tatbikatının ismi olan “Druzhba” kelimesi Rusça “dostluk” anlamına geliyor.