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Rus askerleri askeri tatbikatına katılmak için Pakistan'a gitti

Rus askerleri, ortak Druzhba-3 askeri tatbikatına katılmak için Pakistan’a geldi.

  • İHA
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Rus askerleri bu yıl üçüncüsü düzenlenen Druzhba-3 eğitim tatbikatına katılmak için Pakistan’a geldi. Hizmet İçi Halkla İlişkiler Genel Müdürü Genereral Asif Ghafoor’un yaptığı açıklamada, tatbikatın 4 Kasım’a kadar süreceği bildirildi.
 
İlki 2016 yılında Pakistan’da yapılan yıllık tatbikatının ismi olan “Druzhba” kelimesi Rusça “dostluk” anlamına geliyor.

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