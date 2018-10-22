Rus askerleri askeri tatbikatına katılmak için Pakistan'a gitti
Rus askerleri, ortak Druzhba-3 askeri tatbikatına katılmak için Pakistan’a geldi.
- İHA
Rus askerleri bu yıl üçüncüsü düzenlenen Druzhba-3 eğitim tatbikatına katılmak için Pakistan’a geldi. Hizmet İçi Halkla İlişkiler Genel Müdürü Genereral Asif Ghafoor’un yaptığı açıklamada, tatbikatın 4 Kasım’a kadar süreceği bildirildi.
İlki 2016 yılında Pakistan’da yapılan yıllık tatbikatının ismi olan “Druzhba” kelimesi Rusça “dostluk” anlamına geliyor.
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