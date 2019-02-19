11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3167
  • 6,0155
  • 227.193
  • 101.126
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Rus askerlerinin internet paylaşımları yasaklandı

Rusya Devlet Duması tarafından kabul edilen bir yasa ile Rus askerleri sosyal medyada artık askerlerin, birliklerin, silahların ve askeri alanların fotoğraf ve görüntülerinin paylaşımını yapamayacak.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rusya Devlet Duması milletvekilleri tarafından yapılan oylama ile meclisten geçen yasaya göre Rus ordusuna bağlı tüm personele internetten paylaşım yasağı getirildi.
 
Rus askerlerinin görev yaptığı Suriye’deki birimler de dahil askeri alanlardan konumlarını, fotoğraf, askeri analiz, askeri personelin fotoğraflarını, eğitim ve tatbikat görüntüleri, internet sayfalarında bilgi ve askerlik görevleri için dağıtıma çıkan askerlerin dağıtım yerlerini belirten bilgilerini internetten paylaşmak gibi tüm paylaşımlar yasaklandı.
 
Mecliste alınan kararın güvenlik tedbirleri nedeniyle alındığı, özellikle terör örgütleri tarafından kitle iletişim araçları tarafından takip edilmesinin önüne geçilmek için böyle bir kanunun geçtiği açıklandı.

Kalaşnikof´dan kamikaze Drone

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Kurum'dan 81 ile genelge: 3 ay içinde bildirilecek

Bakan Kurum'dan 81 ile genelge: 3 ay içinde bildirilecek

HDP Eş Genel Başkanı'na soruşturma

HDP Eş Genel Başkanı'na soruşturma

Japonya'dan Venezuela kararı

Japonya'dan Venezuela kararı

Metropollere saldıracaktı! Kıskıvrak yakalandı

Metropollere saldıracaktı! Kıskıvrak yakalandı

TEM Başkanını vuran darbeciden 'odamdan çıkmadım' yalanı

TEM Başkanını vuran darbeciden 'odamdan çıkmadım' yalanı

Rus askerlerine yasak! Paylaşamayacaklar

Rus askerlerine yasak! Paylaşamayacaklar

Maduro: Kendi silah sistemlerimizi üretmeliyiz

Maduro: Kendi silah sistemlerimizi üretmeliyiz

CHP'de istifa: Genel başkana kızdık ayrıldık

CHP'de istifa: Genel başkana kızdık ayrıldık
 

POPÜLER HABERLER

Hindistan’da 2 gösteri uçağı düştü

Hindistan’da 2 gösteri uçağı düştü

Aşırı yağış limon hasadını geciktirdi

Aşırı yağış limon hasadını geciktirdi

Yer yer 50 santimetreye ulaşıyor: Turistler akın ediyor

Yer yer 50 santimetreye ulaşıyor: Turistler akın ediyor

Antalya'da 18 derecede kar topu oynadılar

Antalya'da 18 derecede kar topu oynadılar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA