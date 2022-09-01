İSTANBUL 29°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Eylül 2022 Perşembe / 5 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2025
  • EURO
    18,2781
  • ALTIN
    996.821
  • BIST100
    3175.33
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rus basını: UAEA heyeti Zaporijya Nükleer Santrali'ne girdi
Dünya

Rus basını: UAEA heyeti Zaporijya Nükleer Santrali'ne girdi

Rus basınına göre, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı heyeti, Rus ordusunun kontrolündeki Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne girdi.

AA1 Eylül 2022 Perşembe 14:35 - Güncelleme:
ABONE OL

Rus basınına göre, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı heyeti, Rus ordusunun kontrolündeki Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne girdi.

RUSYA: UAEA'DEN ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİ KONUSUNDA "OBJEKTİFLİK" BEKLİYORUZ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansından (UAEA) Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali ile ilgili "objektiflik" beklediklerini söyledi.

Lavrov, Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsünde güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

UAEA heyetinin Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne gittiğine dikkati çeken Lavrov, "UAEA'den objektiflik bekliyoruz. Geriye kalanı, ziyaretin hazırlığı ve bu ziyareti zorlaştırma girişimleriyle ilgiliydi. Bazıları, UAEA'nın objektif sonuçlara varmasını istemiyor." dedi.

Lavrov, Ukrayna sabotaj gruplarının bu sabah santralin yakınlarında konuşlanmaya çalıştığı ve etkisiz hale getirildiğini söyleyerek, "Santralin güvenli şekilde çalışması ve UAEA'nın burada kendi görevini yerine getirmesi için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "TRANSDİNYESTER'DEKİ ASKERLERİMİZE YÖNELİK TEHDİT SALDIRI OLARAK KABUL EDİLECEK"

Moldova sınırlarında bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester bölgesi meselesine de değinen Lavrov, şöyle konuştu:

"Bu bölgede, barış güçlerimiz ve Kobasna köyündeki Avrupa'nın en büyük cephanesini koruyan askeri birliklerimiz bulunuyor. Güney Osetya'da olduğu gibi bu askerlerin güvenliğini tehdit edecek herhangi bir eylem, uluslararası hukuk doğrultusunda Rusya'ya saldırı olarak kabul edilecek. Herkesin bunu anlaması gerekiyor."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.