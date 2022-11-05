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Dünya

Rus basını yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu yeniden yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimiyle küresel tahıl krizinin çözülmesinin yankıları devam ediyor. Rus basını ve Rus uzmanlar, Erdoğan'ın Rusya ile Batı ve Ukrayna arasında etkili arabuluculuk yapabilen tek lider olduğu yorumunda bulundu.

5 Kasım 2022 Cumartesi 10:34 - Güncelleme:
Rus basını yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu yeniden yaptı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimiyle küresel tahıl krizinin çözülmesinin yankıları sürüyor. Rus uzmanlar "Arabuluculukta en etkili lider Erdoğan" derken, Batı basını Türkiye'nin artan etkisine dikkat çekti.

Rusya - Ukrayna Savaşı'nda dünya için kritik önemde olan küresel tahıl sevkiyatının Türkiye'nin arabuluculuğunda yeniden başlamasına dair yorumlar gelmeye devam ediyor.

Rusya geçtiğimiz günlerde güvenlik gerekçesiyle Ukrayna'nın Karadeniz'deki limanlarından tahıl ihracatına izin veren Tahıl Koridoru Anlaşması'nı askıya almıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Moskova anlaşmaya geri dönmüştü.

TürkRus.com sitesindeki habere göre Rus basını ve Rus uzmanlar, Erdoğan'ın Rusya ile Batı ve Ukrayna arasında etkili arabuluculuk yapabilen tek lider olduğu yorumunda bulundu.

Moskovskiy Komsomolets gazetesindeki haberde, "Erdoğan bunu yeniden yaptı. Türkiye Cumhurbaşkanı, Rusya'yı tarım anlaşmasına döndürerek dünyada bugün sadece kendisinin Rusya ile Batı ve Kiev yönetimi arasında etkili (hatta çok etkili) rol oynayabileceğini bir kez daha gösterdi" denildi.

Batı medyasında da Erdoğan'ın üstlendiği role dikkat çekiliyor.

Insider sitesindeki haberde Türkiye'nin savaş boyunca ince bir çizgide yürüdüğüne dikkat çekilip Erdoğan'ın giderek artan etkisine vurgu yapıldı.

Haberde "Türkiye, Erdoğan'ın kendisini Rusya ve Ukrayna arasındaki krizlerde giderek daha önemli bir bölgesel aktör olarak konumlandırmasıyla, tarafları aynı masaya getirebilecek az sayıdaki ülkelerden biri oldu" denildi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Rusya
  • tahıl krizi

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