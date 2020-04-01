Rus bilim insanlarından koronavirüse karşı yeni hamle

DHA 01 Nisan 2020 Çarşamba 15:30 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 15:30

Rus merkezli Izvestia gazetesinin raporuna göre, Rusya’da bulunan araştırmacı bir ekip, koronavirüste dahil olmak üzere tehlikeli patojenleri yok etmek için soğuk plazma kullanarak sıradan suyu 'Magnaril' adlı bir sıvıya dönüştürmek amacıyla cihaz üretti.

LİTRE FİYATI 1.30 DOLAR

Magnaril’in mantarlar, bakteriler ve virüsler için ölümcül olabileceği ifade edildi. Sıvının, çeşitli yüzeylere uygulanabilen veya havada dağılan bir dezenfektan olarak kullanılabileceği belirtilirken, tahmini fiyatının litre başına yaklaşık 1.30 dolar olduğu ifade edildi. Söz konusu sıvının, henüz yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı etkili olup olmadığının bilinmediği duyuruldu.