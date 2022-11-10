Rus birlikleri, Dnipro Nehri'nin sol yakasına çekilmeye başladı

Konaşenkov, Rus askeri güçlerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki eylemleri konusunda bilgi paylaştı.

Rus güçlerinin, Ukrayna'nın Herson kentinde Dnipro Nehri'nin sol yakasına çekilmeye başladığına işaret eden Konaşenkov, "Mıkolayiv ve Kriviy Rig yönlerinde Rus birliklerinin, onaylanan plan doğrultusunda Dnipro Nehri'nin sol yakasında hazırlanmış pozisyonlara geçişi gerçekleştiriliyor." dedi.

Konaşenkov, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kupyansk, Krasnıy Liman, Donetsk'in güney yönlerindeki saldırılarının püskürtüldüğünü ve buradaki çatışmalarda 200'den fazla Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda askeri teçhizatın da yok edildiğini iddia etti.

Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 2 yönetim merkezi, mühimmat ve yakıt depolarının imha edildiğini aktaran Konaşenkov, "Su-25" tipi savaş uçağı, "Mi-8" tipi helikopter ile 9 insansız hava aracının düşürüldüğünü söyledi.

Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 333 uçak, 173 helikopter, 2 bin 479 insansız hava aracı, 388 hava savunma füze sistemi, 6 bin 491 tank ve zırhlı araç, 885 çok namlulu roketatar, 3 bin 564 obüs ve havan topu, 7 bin 158 özel askeri araç yok edildi." diye konuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Herson şehrindeki savunma hattının Dnipro Nehri'nin sol yakasına çekileceğini dün açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya tarafından ilhak edilmesine yönelik belgeleri 30 Eylül'de, yasaları da 5 Ekim'de imzalamıştı.