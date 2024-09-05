İSTANBUL 30°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Eylül 2024 Perşembe / 2 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9556
  • EURO
    37,7587
  • ALTIN
    2746.67
  • BIST100
    9913.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rus birlikleri Donetsk'te bir yerleşim birimini daha ele geçirdi
Dünya

Rus birlikleri Donetsk'te bir yerleşim birimini daha ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Rus ordusunun Donetsk bölgesinde Zavetnoye yerleşim birimini ele geçirdiği belirtildi.

AA5 Eylül 2024 Perşembe 17:31 - Güncelleme:
Rus birlikleri Donetsk'te bir yerleşim birimini daha ele geçirdi
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki cephede ilerlemeye devam ettiği belirtilerek, "Merkez Askeri Gruplarına bağlı birlikler, aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Zavetnoye yerleşim birimini kurtardı." ifadesini kullandı.

Kremlin'e göre Batı, Ukrayna krizinin çözümüne sıcak bakmıyor

11 İHA İMHA EDİLDİ

Son 24 saatte 136 bölgede mühimmat üretim fabrikası, insansız deniz araçlarının saklandığı depo, yabancı paralı savaşçıların geçici olarak konuşlandırıldığı merkez ve Ukraynalı askerler ile askeri teçhizatın konuşlandırıldığı noktaların bombalandığı kaydedilen açıklamada, 27 insansız hava aracı (İHA) ve 11 insansız deniz aracının yok edildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 642 uçak, 283 helikopter, 31 bin 44 İHA, 575 hava savunma füze sistemi, 17 bin 822 tank ve zırhlı araç, 1435 çok namlulu roketatar, 14 bin 91 obüs ve havan topu ile 25 bin 584 özel askeri araç imha edildi." iddiası yer aldı.

Rus ordusu, Donetsk bölgesinde 1 Eylül'den bu yana 6 yerleşim birimini kontrol altına aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.