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Dünya

Rus birlikleri Donetsk'te ilerleyişini sürdürüyor! Yampolovka ele geçirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Yampolovka yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

AA18 Şubat 2025 Salı 20:22 - Güncelleme:
Rus birlikleri Donetsk'te ilerleyişini sürdürüyor! Yampolovka ele geçirildi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Rus ordusunun Ukrayna'daki cephede ilerlediği belirtilen açıklamada, "Batı Askeri Grubu birliklerinin kararlı eylemleri sonucunda, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Yampolovka yerleşim birimi kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

UKRAYNA'YA AİT 73 İHA DÜŞÜRÜLDÜ

Son 24 saatte 144 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı ve enerji altyapısına, insansız hava araçları (İHA) depolama merkezleri ile asker ve askeri teçhizatın konuşlandırıldığı noktalara saldırılar düzenlendiği kaydedilen açıklamada, Ukrayna'ya ait 73 İHA'nın düşürüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 653 uçak, 283 helikopter, 43 bin 772 İHA, 594 hava savunma füze sistemi, 21 bin 502 tank ve zırhlı araç, 1518 çok namlulu roketatar, 21 bin 815 obüs ve havan topu ile 31 bin 775 özel askeri aracın yok edildiği ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Figolevka yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurmuştu.

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