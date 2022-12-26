Rus bombardıman üssüne İHA saldırısı

Hava savunmasının insansız hava aracını düşürdüğü bildirildi, ancak düşen enkaz can kaybına neden oldu.

Rusya, Ukrayna'yı 5 Aralık'ta stratejik bombardıman uçaklarına ev sahipliği yapan havaalanına benzer bir saldırı düzenlemekle suçluyor.

Üs, Ukrayna sınırının yaklaşık 500 kilometre kuzeydoğusunda yer alıyor.

Ukrayna ordusu bu saldırılar hakkında resmi olarak yorum yapmadı.

Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin pazartesi günü yerel saatle 01:35 civarında alçak irtifada uçan Ukrayna insansız hava aracını düşürdüğünü söyledi.

Üç Rus askerinin insansız hava aracı enkazının neden olduğu yaralanmalardan öldüğü duyuruldu.

Engels Hava Üssü, Moskova'nın 24 Şubat'ta saldırı başlatmasından bu yana Rusya tarafından Ukrayna'daki çeşitli hedeflere füze saldırıları gerçekleştirmek için defalarca kullanıldı.