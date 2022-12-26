İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Aralık 2022 Pazartesi / 3 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7211
  • EURO
    19,8998
  • ALTIN
    1081.92
  • BIST100
    5528.63
Dünya

Rus bombardıman üssüne İHA saldırısı

Moskova, Rusya'nın güneyindeki Engels bombardıman üssüne Ukrayna insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda üç kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

TRT Haber26 Aralık 2022 Pazartesi 10:04 - Güncelleme:
Rus bombardıman üssüne İHA saldırısı
ABONE OL

Hava savunmasının insansız hava aracını düşürdüğü bildirildi, ancak düşen enkaz can kaybına neden oldu.

Rusya, Ukrayna'yı 5 Aralık'ta stratejik bombardıman uçaklarına ev sahipliği yapan havaalanına benzer bir saldırı düzenlemekle suçluyor.

Üs, Ukrayna sınırının yaklaşık 500 kilometre kuzeydoğusunda yer alıyor.

Ukrayna ordusu bu saldırılar hakkında resmi olarak yorum yapmadı.

Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin pazartesi günü yerel saatle 01:35 civarında alçak irtifada uçan Ukrayna insansız hava aracını düşürdüğünü söyledi.

Üç Rus askerinin insansız hava aracı enkazının neden olduğu yaralanmalardan öldüğü duyuruldu.

Engels Hava Üssü, Moskova'nın 24 Şubat'ta saldırı başlatmasından bu yana Rusya tarafından Ukrayna'daki çeşitli hedeflere füze saldırıları gerçekleştirmek için defalarca kullanıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.