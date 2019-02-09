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Rus Büyükelçi: Normal ikili diyalog için ABD ültimatom dilinden vazgeçmeli

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Rus lider Putin ve ABD Başkanı Trump arasında olası bir görüşmenin ciddi hazırlıklar gerektireceğini, normal bir diyalog için ABD’nin ültimatom dilinden vazgeçmesi gerektiğini belirtti.

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Yarın kutlanacak olan Diplomatlar Günü öncesinde Sputnik'e konuşan Antonov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında olası bir görüşmenin ciddi hazırlıklar gerektireceğini, normal bir diyaloğun gerçekleşmesi için ABD'nin ültimatom dilinden vazgeçmesi gerektiğini söyledi.
 
"Rusya ve ABD arasındaki ilişkiler her ne kadar karmaşık olursa olsun, iki liderin arasındaki görüşmelerin her zaman uluslararası duruma olumlu etkisi oluyor" diyen Antonov, sözlerine şöyle devam etti:
"Elbette ki bugün, liderler arasındaki görüşmenin nerede ve ne zaman yapılacağını söylemek zor. Görüşmeye ciddi bir hazırlık yapılmalı, verimli olması için mümkün olan her şey yapılmalı."
 
Rusya ve ABD'nin en büyük iki nükleer güç ve Birleşmiş Milletler'in (BM) birer daimi üyesi olarak dünya barışı ve güvenliği için büyük sorumluluk taşıdıklarını ve onların yapacağı işbirliği düzeyine uluslararası gündemin birçok konusunun bağlı olduğunu belirten Antonov, şunları söyledi:
 
"En başta uluslararası terörizm olmak üzere ortak güvenlik sorunlarımız var. Silahlanma yarışının önlenmesi, uluslararası çatışmaların çözülmesi, uyuşturucu ticareti ile baş edilmesi ve diğer önemli sorunlarda Rus-Amerikan çabalarının birleşmesine, tüm ülkelerin siyasi ve ekonomik gelişimi bağlı. Bu nedenle iki ülke liderlerinin arasındaki temaslar büyük önem taşıyor."
 
Rusya lideri Vladimir Putin'in Buenos Aires'te yapılan G20 zirvesi sonrasında Amerikan tarafının buna hazır olduğu zaman ABD Başkanı ile görüşmeye hazır olduğunu açıkladığını ve sonraki bazı konuşmalarında bunu teyit ettiğini hatırlatan Antonov, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Eğer diyalog için Ukrayna'daki durum ya da buna benzer talepler dayatılacak olursa bundan bir şey çıkmaz. Devletlerarası temaslarda ültimatomlardan vazgeçmenin zamanı çoktan geldi. Amerikalılar kendileri için karar vermeli: Eşit, karşılıklı saygıya dayalı temellerde görüşmeye hazırlar mı? Normal, pragmatik bir diyaloğa hazırlar mı? Rusya'nın ulusal çıkarlarını anlamaya ve dikkate almaya hazırlar mı? Verimli bir görüşme ancak böyle bir temelde mümkün olur."
 
Rus Büyükelçi, "Tüm durumlarda Rus tarafı birçok kez Rus-Amerikan ilişkilerinin düze çıkarılmasını, bunun da ötesinde geliştirilmesini hedef almış olduğunu teyit etti. Bu sadece bizim ülkelerimizin çıkarlarının değil, tüm uluslararası toplumun çıkarlarının yararına" ifadelerini kullandı.

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