Rusya Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yıldönümünde gazetecilerle bir araya geldi ve savaşın bitişi için "Allah bilir" diye konuştu. Savaşla ilgili ilginç açıklamalar yapan Yerhov, "Biz aslında resmi olarak değil ama fiili olarak NATO'ya karşı savaşıyoruz. Çünkü cephenin karşı tarafındaki bazı yerlerden Ukraynaca ve Rusça değil başka diller duyuyoruz. İngilizce, Lehçe ve kısmen Almanca telsiz konuşmaları duyuluyor" dedi.

BARIŞ GETİREN BEREKETLİDİR

Barış sürecinde Türkiye'nin rolüne de değinen Yerhov, "Bu savaş nasıl ve ne zaman biter onu Allah bilir. Barış getiren bereketlidir" dedi. Yerhov'un "Allah bilir" sözünü Türkçe söylemesi dikkat çekti. Yeni Şafak'ın haberine göre, Yerhov sözlerini şöyle sürdürdü: "Savaşları askerler yapar, diplomatlar ve politikacılar bitirir. O yüzden görüşmeler gerekecek. Ama şu anda bu görüşmeler mümkün görünmüyor. İstanbul Dolmabahçe'de başladığımız görüşmeler iyi gidiyordu ama Batı'dan durdurma emri geldi. Kiev'de öyle bir kanun kabul etmişler. Rusya'yla ile görüşmelere başlayanlar suçlu ilan edildi. Şu anda Rusya tarafı görüşmeleri istiyor. Bunlar olmayınca da askeri harekat devam ediyor."

'UNUTUN' DEDİLER VE OLAYLAR GELİŞTİ

"NATO'nun Finlandiya ve İsveç'e genişlemesi konusuna gelince. Bana göre, bu iki ülkenin tarafsızlığı ve bağımsızlığı kendileri için daha iyidir. Özel operasyonumuz, NATO'nun Ukrayna topraklarına genişlememesi ile ilgiliydi. Biz operasyondan önce hem ABD hem de NATO kurmaylarına yeni güvenlik konseptlerine ilişkin teklifleri ilettik. 'Bunları unutun' dediler ve bu olaylar gelişti."

TANGOYA İKİ KİŞİ, TAHILA DÖRT KİŞİ GEREK

Tahıl koridoru ile ilgili değerlendirmeler de yapan Yerhov, "Tahıl aç ülkelere çok az ulaşırken Batılı ülkeler çok fazla alıyor. Rusya tahıllarının ihracatıyla ilgili çok fazla problemler bulunuyor. Hem Türkiye'nin hem de BM'nin pozisyonu bellidir. Yapıcı bir şekilde bakıyorlar. Batı'da ise bir duvar var. Bu anlaşmayı 60 gün için uzattık. Bu ültimatom değil ama sinyaldir. Bu anlaşma bize uygun değilse ne gerek var? 18 Mayıs'ta sonuçlarını göreceğiz. 120 gün uzatılması konusunda ben de iyimser olmak istiyorum. Tango için iki kişi gerekiyor. Tahıl inisiyatifi için ise dört kişi gerekiyor, Rusya da dahil."

KURALINA GÖRE OYUN

Türkiye'den Rusya'ya transit ithalatta yaşanan sıkıntılarla ilgili Yerhov şunları söyledi: "Türkiye ve Rusya'nın ticaret birimleri bu konuda çalışma yapıyorlar. Hem bizim ihracatçılarımız hem de Türk şirketleri bazı sertleşmeleri hissetmeye başladılar. Bu konuyu araştırıyoruz. Herhangi bir işte, ticaret de bir iştir, oyunu kurallarına göre oynamak gerekiyor. Ama bütün uluslararası ilişkilerde türbülans süreçlerini yaşıyoruz. Buna uluslararası ticaret de dahildir."

ABD KUSURA BAKMASIN

Büyükelçi Yerhov, ABD'ye ait İHA'nın düşürülmesi ile ilgili olarak şunları söyledi: "Donanma merkezinden çok yakın mesafede uçuyor. Üzerinde silah var mı yok mu bilmiyoruz. Yoksa bile bu istihbarat çalışması yapıyor. Ukrayna'ya istihbarat gönderiyor. Olay olmuştur, kusura bakmasınlar. Karadeniz özel değil bunun gibi çok yer var. Bu olay çok tehlikelidir. Herhangi silahın kullanılmasına yol açabiliyor. Ama bunun provoke eden kimdir? Şu anda NATO'nun amacı nedir? Bu kadar çok üzerimize gelenler mi? Polonya'dan kalkan B52 uçağı da var. St. Petersburg kentine 200 km uzaklıkta uçuyor. B52 uçakları nükleer silahları taşıyabilen uçaklardır. Şu anda NATO'nun amacı nedir? Sovyetler yok Varşova Paktı yok. Rusya'yı durdurmayı çalışıyorlar. Denesinler görelim."

ASKERLERİNİ MERAK EDİYORDU

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in Suriye'nin kuzeyine yaptığı ziyaretle ilgili olarak Yerhov, "Genelkurmay Başkanı Milley'in yaptığı bu seviyede oraya ilk ziyaret. Amerika askerlerinin sağlık durumuna bakmış sanırım. Çok merak ediyordu" dedi.