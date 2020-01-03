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Dünya

ABD atış alanına girmeye çalıştı! Rus, Çin ve İran gemileri geri püskürttü

Rus, Çin ve İran gemileri Hint Okyanusu'ndaki tatbikat alınına girmeye çalışan ABD Donanmasını geri püskürttü.

Star.com.tr03.01.2020  09:41 - Güncelleme: 03.01.2020  09:50

İran haber ajanslarına göre, Rusya, Çin ve İran'ın Hint Okyanusu'ndaki ortak tatbikatları olağandışı bir olaya sahne oldu. ABD savaş gemilerinin Hint Okyanusu'ndaki tatbikat alanına girmeye çalıştığı bildirildi, ancak Rus, Çin ve İran Donanması'nın karşı önlemleri nedeniyle acilen rotalarını değiştirmeye ve atış alanından kaçmaya zorlandıkları ifade edildi.

"AMAÇ ASKERİ TATBİKATI BOZMAK"

İran Donanması Amiral Hossein Hunzied, “ İran, Rusya ve Çin'in ortak deniz tatbikatları sırasında Amerikalılar, iki müttefikimizle yürüttüğümüz ortak askeri tatbikatı bozmayı amaçlayan girişimde bulundular” dedi.

ABD GEMİLERİ BÖLGEYİ TERK ETMEK ZORUNDA KALDI

Resmi olmayan kaynaklara göre, Rusya, Çin ve İran Donanması gemileri Amerikan savaş gemilerine doğru ilerledi, bununla birlikte Amerikan askeri gemileri acilen bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

İRAN: VURURUZ

İran tarafının, ortak tatbikat alanını ihlal eden gemilerin, uçakların ve insansız hava araçlarının, uyarıldığı ve askeri araçlarla vurulacağına ilişkin acil bir durum açıklaması yayınladığı bildirildi.

ABD'nin bu tür eylemlerinin kışkırtıcı olduğunu ifade eden Uzmanlar, ana amaçlarının ortak askeri tatbikatlar programını bozmak olduğunu söyledi.

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