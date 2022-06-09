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Dünya

Rus destekli Donetsk'te 2 paralı asker ölüme mahkum edildi

Ukrayna'nın doğusundaki Rus destekli Donetsk Halk Cumhuriye'nde mahkeme, Ukrayna adına savaşırken yakalanan iki İngiliz ve bir Faslıyı ölüm cezasına mahkum etti.

9 Haziran 2022 Perşembe 18:11 - Güncelleme:
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Rus Interfax haber ajansının bildirdiği habere göre, mahkeme İngiliz vatandaşları Aiden Aslin ve Shaun Pinner ile Fas vatandaşı Brahim Saadoun'u "iktidarı ele geçirme ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin anayasal düzenini ilga etme amacıyla paralı askeri faaliyetler ve eylemler yapmaktan" suçlu buldu.

Sanıkların avukatı, kararı temyiz edeceklerini belirtti.

İngiltere ise iki vatandaşının paralı askerlik yapmaktan suçlu bulunarak ölüme mahkum edilmesinden dolayı son derece endişeli olduğunu açıkladı.

İngiltere başbakanlık sözcüsü, "Bundan dolayı açık bir şekilde son derece endişeliyiz. Savaş suçlularının siyasi amaçlar için istismar edilmemesi gerektiğini defaatle söyledik" dedi.

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