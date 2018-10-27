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Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı: ABD savaşa hazırlanıyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Belousov, silahsızlanma ve uluslararası güvenlik konularının ele alındığı BM Birinci Komitesi'ndeki toplantıda, 'Rusya savaş hazırlığı yapan ABD’den farklı olarak kendini ve çıkarlarını korumaya çalışıyor' dedi.

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Belousov, Rusya’nın sunduğu  Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması  (INF) taslağının reddedilmesinden sonra yaptığı konuşmada şunları söyledi: “ABD bir süre önce bu toplantıda Rusya’nın savaşa hazırlandığını söyledi. Evet, Rusya savaşa hazırlanıyor, bunu teyid ediyorum. Evet, ülkemizi, toprak bütünlüğümüzü, ilkelerimizi, insanlarımızı savunmaya hazırlanıyoruz. Fakat, bizi ABD’den ayıran çok cidi bir fark var. Bu fark, Rusça’da da ingilizce’de de aynı şekilde söylenir: Rusya Federasyonu savaşa hazırlanıyor, ABD ise savaşı hazırlıyor.”

Rusya’nın savaş hazırlığı yapan ABD’den farklı olarak kendini ve çıkarlarını korumaya çalıştığını belirten Belousov, sözlerini şöyle sürdürdü: “ABD niçin anlaşmadan çekilsin, nükleer potansiyelini neden artırsın, nükleer silahların kullanım düzeyini azaltan yeni bir nükleer doktrini neden kabul etsin? Bu sorular hepimizedir."

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'un 1987'de Sovyetler Birliği ile imzalanan INF'den çekileceğini açıklamıştı.  Trump, Washington'un anlaşmadan çekilme kararının, Rusya'nın anlaşma kapsamındaki şartları yerine getirmemesinden kaynaklandığını ileri sürmüştü.

(Sputnik)

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