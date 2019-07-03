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Rus Donanması Karadeniz’deki NATO savaş gemilerini izlemeye başladı

Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi, Rus Donanmasının Karadeniz’deki NATO savaş gemilerini izlemeye başladığını ve İngiliz ve Kanada gemilerinin gözetim altında olduğunu bildirdi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi Çarşamba yayınladığı bildiride, Rus Karadeniz Filosunu gemilerinin, 2 Temmuz'da Karadeniz sularına giren İngiliz destroyer ve Kanada'daki fırkateynini izlediği açıklandı.
 
Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi yaptığı açıklamada, "Karadeniz Filosunun güçleri ve donanımı, 2 Temmuz 2019'da Karadeniz'in sularına giren İngiliz Kraliyet Donanması HMS Duncan avcısı ve Kanada Kuvvetleri HMCS Toronto Fırkateyninin faaliyetlerini izlemeye başladı." denildi.
 
Açıklamada, bir anti denizaltı gemi, Pytlivy devriye gemisi, hava kuvvetleri jetlerinin NATO gemilerini izlediği ayrıca Bastion kıyı füze sistemlerinin ve elektronik radyo izleme sistemlerinin de belirlenmiş bölgelerde görevlendirildiği açıklandı.
 
NATO gemileri Karadeniz'deki 2019 deniz tatbikatlarına katılıyor. Tatbikat resmen 1 Temmuz’da Karadeniz’in batı kısmında başladı. Bu yıl ABD’deki Ukrayna Büyükelçiliği basın servisine göre, ABD, İngiltere ve Ukrayna’nın da dahil olduğu tatbikatlara 19 ülkeden 3 binden fazla asker katılıyor. ABD, tatbikat senaryosunun hazırlanmasında ve yürütülmesinde kilit rol oynamaktadır. Egzersizlerin 12 Temmuz'a kadar sürmesi planlanıyor.

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