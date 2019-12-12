Rus donanmasına ait uçak gemisinde yangın çıktı
Rus donanmasına ait uçak gemisinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.
- AA
Rus TASS haber ajansına göre, Murmansk kentindeki limanda bakımı yapılan "Admiral Kuznetsov" uçak gemisinde yangın çıktı.
İlk belirlemelere göre, yangında 3 kişi yaralandı.
Gemideki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.