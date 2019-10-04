Rus dövüşçü, ayıyla antrenman yaptı! İşte o anlar...
Rus Karma Dövüş Sanatları (MMA) dövüşçüsü Maxim 'Mad Max' Novoselov, Dmitry Smolyakov ile dövüşü öncesi bir ayıyla antrenman yaptı. O görüntüler sosyal medyada ilgi çekti.
- DHA
MMA dövüşçüsü olan Novoselov, Fight Nights Global 94 turnuvasında rakibi olan Dmitry Smolyakov ile dövüşü öncesinde ayıyla antrenman yaptı. O görüntüleri sosyal medyada paylaşan
Smolyakov'a çok sayıda yorum yapıldı. Smolyakov, görüntüyü "Ayıya karşı ayı. Bal bana aitti" mesajıyla yayınladı.
Sosyal medya kullanıcılarının bazıları, Smolyakov'un hayvana zulmettiğini savunurken, bazıları ise Smolyakov'un çok güçlü olduğunu yazdı.
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