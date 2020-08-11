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Dünya

Rus ekonomisi güç kaybediyor: Ana sektörlerde yüzde 8,5 küçüldü

Rus ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 8,5 küçüldü. Geçtiğimiz aylarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkede işsizliğin arttığını belirtmişti.

AA11 Ağustos 2020 Salı 19:54 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 19:54
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Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından açıklanan öncü verilere göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkede tarım dışında tüm ana sektörlerde küçülme yaşandı.

Ülkede Kovid-19 salgınından ikinci çeyrekte en çok etkilenen sektörler, emtia, perakende, ulaşım ve hizmet olurken, Rus ekonomisi de yüzde 8,5 küçülme kaydetti.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığınca bir süre önce yayınlanan raporda, ekonominin ikinci çeyrekte yüzde 9,6 küçüleceği öngörüsünde bulunulmuştu.

Rusya Merkez Bankası tahminlerine göre, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 4,5 ila 5,5 arasında küçülmesi bekleniyor.

Rus ekonomisi geçen yıl yüzde 1,3 büyümüştü.

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