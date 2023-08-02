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Dünya

Rus ekonomisi yılın ilk yarısında yüzde 1,4 büyüdü

Rus ekonomisinin yılın ilk yarısında yıllık bazda yüzde 1,4 büyüdüğü bildirildi.

AA2 Ağustos 2023 Çarşamba 20:58 - Güncelleme:
Rus ekonomisi yılın ilk yarısında yüzde 1,4 büyüdü
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Ekonomik Kalkınma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,6 büyüdüğü belirtildi.

Rus ekonomisinin haziranda da yüzde 5,3 büyüdüğü bilgisine yer verilen açıklamada, yılın ilk yarısında yıllık bazda yüzde 1,4 büyüme kaydedildiği aktarıldı.

Açıklamada, sanayi üretiminin yılın ilk yarısında geçen yıla kıyasla yüzde 2,6 büyüdüğü belirtilirken, enflasyonun ise haziranda yıllık bazda yüzde 3,6 seviyesinde gerçekleştiği kaydedildi.

Rusya Merkez Bankası tahminlerine göre, geçen yıl yüzde 2,1 daralan Rus ekonomisinin bu yıl yüzde 2 civarında büyümesi bekleniyor.

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