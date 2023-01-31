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Dünya

Rus enerji devi açıkladı: 500 bin ton petrol sevk edildi

Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft, Polonya'ya ocak ayı içerisinde 500 bin ton Rus petrolü sevk ettiklerini bildirdi.

AA31 Ocak 2023 Salı 20:08 - Güncelleme:
Rus enerji devi açıkladı: 500 bin ton petrol sevk edildi
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Transneft'ten Rus haber ajansı TASS'a yapılan açıklamada, Kazakistan'dan 20 bin ton petrolün şubatta Almanya'ya sevk edilmesi için gerekli çalışmaların tamamlandığı belirtildi.

Sevkiyatın Drujba petrol boru hattı üzerinden gerçekleştirileceği bilgisine yer verilen açıklamada, sürecin artık Kazakistan tarafının inisiyatifinde olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Polonya'nın ise Rus petrolü almaya devam ettiğine işaret edilirken, ocak ayında bu ülkeye 500 bin ton Rus petrolünün sevk edildiği belirtildi.

Avrupa Birliği ülkeleri Ukrayna savaşı nedeniyle Rus petrolü alımını azaltmaya çalışırken, Rus enerji sektörüne yönelik de çeşitli yaptırımlar uyguluyor.

Drujba petrol hattı ise yaptırımların kapsamı dışarısında bırakılmıştı.

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