19 Ağustos 2025 Salı
Dünya

Rus füze taşıyıcısı Japon Denizi'nde uçtu

Rusya Savunma Bakanlığı, Japon Denizi üzerinde Rus Tu-95MS stratejik uçağının planlı uçuş gerçekleştirdiğini bildirdi.

19 Ağustos 2025 Salı 12:06
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, uzun menzilli Tu-95MS model stratejik füze taşıyıcısı uçağın Japon Denizi'nin tarafsız suları üzerindeki hava sahasında planlı bir uçuş yaptığı kaydedildi.

Uçuşun 6 saatten fazla sürdüğü belirtilen açıklamada, Rus Hava ve Uzay Kuvvetlerine bağlı Su-35S ve Su-30SM uçaklarının Tu-95MS'e eşlik ettiği ifade edildi.

Açıklamada, "Uzun menzilli havacılık mürettebatı, Arktik, Kuzey Atlantik, Pasifik Okyanusu, Karadeniz ve Baltık Denizi'nin tarafsız suları üzerinde düzenli olarak uçuşlar gerçekleştirmektedir. Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetlerine bağlı uçakların tüm uçuşları, hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara sıkı sıkıya bağlı kalarak gerçekleştirilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Dün de Rus ordusuna ait bir uzun menzilli Tu-95MS model stratejik uçağın Barents Denizi üzerinde planlı uçuş yaptığı duyurulmuştu.

  • rusya
  • füze
  • stratejik uçak
  • Tu-95MS

