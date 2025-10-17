İSTANBUL 22°C / 13°C
Dünya

Rus gazeteci İHA saldırısında öldü

RIA Novosti haber ajansı, Rus savaş muhabiri Ivan Zuyev'in Zaporijya bölgesindeki cephe hattında Ukrayna'nın düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında hayatını kaybettiğini aktardı.

17 Ekim 2025 Cuma 10:48
Rus gazeteci İHA saldırısında öldü
Rusya'nın devlet haber ajansı RIA Novosti'nin haberine göre Rus savaş muhabiri Ivan Zuyev, perşembe günü Ukrayna'nın güneyindeki Zaporijya bölgesinde cephe hattında görev yaparken Ukrayna ordusunun gerçekleştirdiği insansız hava aracı (İHA) saldırısında hayatını kaybetti. Zuyev'in aynı ajanstaki meslektaşı Yuri Voitkevich ise saldırıda ağır yaralandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, "Gazeteciler uzun zamandır Kiev terörizminin hedefi haline geldi" ifadelerini kullandı.

Zuyev, yaptığı haberlerle çok sayıda devlet ödülüne layık görülmüştü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu yılın başlarında Zuyev'e çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletmişti.

Zuyev, çatışma sırasında hayatını kaybeden 3'üncü RIA gazetecisi oldu. Rusya'nın Ukrayna saldırıları başlattığı Şubat 2022'den bu yana çatışma bölgelerinde en az 18 gazeteci yaşamını yitirdi.

