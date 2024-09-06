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Dünya

Rus güçleri son bir haftada Donetsk'te 7 yerleşim birimini kontrol altına aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Donetsk bölgesindeki 7 yerleşim biriminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurdu.

AA6 Eylül 2024 Cuma 19:36 - Güncelleme:
Rus güçleri son bir haftada Donetsk'te 7 yerleşim birimini kontrol altına aldı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun 31 Ağustos-6 Eylül'de Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetleriyle ilgili bilgi paylaşıldı.

Ukrayna'daki unsurlara yönelik hipersonik "Kinjal" füzeleri dahil uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlendiği belirtilen açıklamada, bu saldırılarda roket, uzay ve havacılık sanayi alanındaki montaj işletmeleri, enerji unsurları, silah, yakıt ve insansız deniz araçları (İDA) depoları, İHA montaj atölyeleri, Ukraynalı asker ve paralı savaşçıların geçici olarak konuşlandığı noktaların vurulduğu kaydedildi.

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Açıklamada ayrıca, Ukrayna'nın Poltava kentinde yabancı askeri uzmanların eğitim verdiği merkezin vurulduğu ifade edildi.

41 UKRAYNALI ASKER TESLİM OLDU

Rus ordusunun Donetsk bölgesinde son bir haftada 7 yerleşim biriminin ele geçirildiği anlatılan açıklamada, "Rus birlikleri, aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Kirovo, Ptiçye, Skuçnoye, Karlovka, Zavetnoye, Juravka ve Preçistovka yerleşim birimlerini kurtardı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, aynı tarihlerde 41 Ukraynalı askerin teslim olduğu bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 642 uçak, 283 helikopter, 31 bin 68 İHA, 578 hava savunma füze sistemi, 17 bin 947 tank ve zırhlı araç, 1446 çok namlulu roketatar, 14 bin 158 obüs ve havan topu ile 25 bin 735 özel askeri araç imha edildi."

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Bakanlığın açıklamasında ayrıca, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'tan bu yana Kursk yönünde 10 bin 400 askerini, 81 tankını, 41 piyade savaş aracını, 74 zırhlı personel taşıyıcısını ve 599 zırhlı aracını kaybettiği kaydedildi.

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