İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ağustos 2024 Çarşamba / 16 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,926
  • EURO
    37,7864
  • ALTIN
    2738.42
  • BIST100
    10015.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rus güçleri Donetsk'te bir yerleşim birimini daha ele geçirdi
Dünya

Rus güçleri Donetsk'te bir yerleşim birimini daha ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde Jelannoye yerleşim birimini ele geçirildiği ifade edildi.

AA21 Ağustos 2024 Çarşamba 14:28 - Güncelleme:
Rus güçleri Donetsk'te bir yerleşim birimini daha ele geçirdi
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus birliklerinin Donbas'ta önemli noktaları kontrol altına aldığı kaydedilen açıklamada, "Aktif eylemlerinin sonucunda 'Merkez' askeri birlikleri Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Jelannoye yerleşim birimini kurtardı." ifadeleri kullanıldı.

ÇOK SAYIDA ASKERİ EKİPMAN İMHA EDİLDİ

Rus kuvvetlerinin 131 bölgede Ukrayna askerleri ve askeri teçhizatlarını vurduğu aktarılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin Fransız yapımı 7 Hammer güdümlü bomba, Neptune-MD gemi savar füzesi, ABD yapımı 15 HIMARS füzesi ve 63 insansız hava aracını imha ettiği anlatıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.