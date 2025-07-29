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Dünya

Rus güçleri Donetsk'te ilerliyor!

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk ve Zaporijya bölgelerinde 2 yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi. Rusya, dün Donetsk bölgesinde Boykovka ve Belgiyka yerleşim yerlerini ele geçirdiklerini duyurmuştu.

AA29 Temmuz 2025 Salı 16:33 - Güncelleme:
Rus güçleri Donetsk'te ilerliyor!
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetleri hakkında güncel bilgi verildi.

Rus güçlerinin Ukrayna cephesinde ilerlediği belirtilen açıklamada, "Merkez ve Doğu askeri gruplarına bağlı birlikler, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Novoukrayinka, Zaporijya bölgesinde de Temirovka yerleşim yerlerini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, son 24 saatte Ukrayna'ya ait 236 insansız hava aracının (İHA) yok edildiği kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Donetsk bölgesinde Boykovka ve Belgiyka yerleşim yerlerini ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül 2022'de imzaladığı kararnameyle yasa dışı ilhak edilmişti.

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